Украину обвинили в покупке швейцарского оружия в обход запрета

Украина приобрела боеприпасы из Швейцарии, несмотря на запрет со стороны Берна на оружейный экспорт. Издание ссылается на мониторинг украинских закупок боеприпасов, который провел агрегатор Import Genius.
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