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Вице-премьер России призвал масштабировать нижегородские "уроки с путешествием" на всю страну

Вице-премьер России призвал масштабировать нижегородские "уроки с путешествием" на всю страну

Дмитрий Чернышенко поддержал идею, подчеркнув важность перекрестного развития туризма в контексте популяризации истории и культуры РоссииВице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал другие субъекты к масштабированию нижегородско-волгоградского проекта "Уроки с путешествием".

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