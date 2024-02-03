Вице-премьер России призвал масштабировать нижегородские "уроки с путешествием" на всю страну

Дмитрий Чернышенко поддержал идею, подчеркнув важность перекрестного развития туризма в контексте популяризации истории и культуры РоссииВице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал другие субъекты к масштабированию нижегородско-волгоградского проекта "Уроки с путешествием".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии