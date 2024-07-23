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45 минут в мешке для трупов: американец рассказал, что увидел на том свете

45 минут в мешке для трупов: американец рассказал, что увидел на том свете

25-летний Винсент Толман умер в туалете ресторана, но парамедик его спас, услышав голос из пустоты.25-летний Винсент Толман был найден мертвым в туалете небольшого ресторана на западе США.

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