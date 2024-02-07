Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины перед США из-за интервью с Путиным

МОЛОДЕЦ МУЖИК, на таких земля держится. Только благодаря что такие есть , есть еще справедливость и правда.

Evgenija Palette

Вообще-то ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАД СХВАТКОЙ... Его миссия - РАССКАЗЫВАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ... (понятно, что эти бандиты, янки, давно НАСТУПИЛИ ПЯТКОЙ НА ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ...). Американским НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ надо сделать все, чтобы защитить его... (или - к нам)...