Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на критику в свой адрес по поводу приезда в Москву и заявлений об интервью с президентом России Владимиром Путинын.
Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины перед США из-за интервью с Путиным
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
А жаль. Боевой мужик и неплохой. Могут нагадить.
Ответить
20 час.
фарид сабиров
МОЛОДЕЦ МУЖИК, на таких земля держится. Только благодаря что такие есть , есть еще справедливость и правда.
Ответить
20 час.
Evgenija Palette
Вообще-то ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАД СХВАТКОЙ... Его миссия - РАССКАЗЫВАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ... (понятно, что эти бандиты, янки, давно НАСТУПИЛИ ПЯТКОЙ НА ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ...). Американским НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ надо сделать все, чтобы защитить его... (или - к нам)...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии