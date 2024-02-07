Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    надо забыть о нихПрилепин рассказа...
  • Галина Дудкевич
    Какое горе для родных!В Оренбурге проща...
  • Ирина Мухтарамова
    В голове не укладывается: над Россией! над святой землёй Белгородчины сбили НАШ самолёт!!! 😠В Оренбурге проща...

Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины перед США из-за интервью с Путиным

Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины перед США из-за интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на критику в свой адрес по поводу приезда в Москву и заявлений об интервью с президентом России Владимиром Путинын.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
А жаль. Боевой мужик и неплохой. Могут нагадить.
Ответить
20 час.
фарид сабиров
МОЛОДЕЦ МУЖИК, на таких земля держится. Только благодаря что такие есть , есть еще справедливость и правда.
Ответить
20 час.
Evgenija Palette
Вообще-то ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАД СХВАТКОЙ... Его миссия - РАССКАЗЫВАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ... (понятно, что эти бандиты, янки, давно НАСТУПИЛИ ПЯТКОЙ НА ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ...). Американским НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ надо сделать все, чтобы защитить его... (или - к нам)...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх