Галлюцинации нового мира

Доброй ночи, Империя. Послушал тут Михаила Геннадьевича о чудном новом мире, который нас всех ждет - да, Делягин всегда был немного алармистом, но смысла в его выкладках куда больше, нежели у большинства экспертов.
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