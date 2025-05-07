На УАЗе модернизируют производство: качество автомобилей повысится, а условия труда улучшатся

Пресс-служба Ульяновского автозавода (УАЗ) сообщила о проведении весенней ремонтной кампании, в рамках которой будут осуществляться различные профилактические работы и техническая подготовка оборудования для обеспечения его бесперебойного ….
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