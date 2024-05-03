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Крымское информационное агентство

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Из Москвы в Крым доставят частичку «Огня памяти»

Из Москвы в Крым доставят частичку «Огня памяти»

У стен Кремля в Александровском саду стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». Крымчане вместе с участниками проекта доставят частичку огня памяти на родной полуостров, на передовую крымским бойцам и в братскую Беларусь.

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