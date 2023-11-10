Эксперт рассказал, как нейросети тренируют на людях без их ведома

Российский эксперт рассказал, как некоторые компании тренируют нейросети без ведома «тренеров». © Joshua Sortino Нейросетевые технологии, предназначенные для уменьшения роли человека в работе, пока что на самом деле увеличивают ценность человеческого труда.
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