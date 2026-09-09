Спорт и диета
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Спорт и диета

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Постное меню на каждый день: 10 проверенных блюд без мяса, молока и яиц

Постное меню на каждый день: 10 проверенных блюд без мяса, молока и яиц

Каждый раз с наступлением поста передо мной встаёт одна и та же дилемма: как составить рацион так, чтобы он оставался разнообразным, сытным и при этом не требовал экзотических ингредиентов.

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