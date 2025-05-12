София Максюта из Адыгеи выиграла серебро юниорского первенства России по боксу, проходившего в Чехове Московской области Спортсменка из Майкопского района завоевала серебряную медаль в весовой категории 50 кг.
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