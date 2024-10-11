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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн про 2:1 с Боснией: «Германия начала не очень хорошо, но затем доминировала и могла забить больше»

Немецкая сборная одержала победу над боснийцами (2:1) в матче 3-го тура Лиги наций. «Мы начали не очень хорошо и слишком много держали мяч на одной стороне в первые десять минут.

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