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Нижегородский отряд «БАРС» будет принимать ветеранов с категорией «Д»

Нижегородский отряд «БАРС» будет принимать ветеранов с категорией «Д»

Нижегородский отряд «БАРС» объявил о возможности рассматривать кандидатов с категорией годности «Д» для вступления в свои ряды, 10 сентября сообщается в Telegram-канале отряда.

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