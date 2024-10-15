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Мы соседи по планете

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Полный список жен Ивана Грозного. Не сбейтесь со счета

Полный список жен Ивана Грозного. Не сбейтесь со счета

Царь Иван Грозный создавал себе образ монаха на троне, который вынужден не молиться, а править. Его опричное войско напоминало монашеский орден, а в царской резиденции Александровская слобода был заведен монастырский устав.

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