Полный список жен Ивана Грозного. Не сбейтесь со счета

Царь Иван Грозный создавал себе образ монаха на троне, который вынужден не молиться, а править. Его опричное войско напоминало монашеский орден, а в царской резиденции Александровская слобода был заведен монастырский устав.
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