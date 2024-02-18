Жизнь повторяет искусство: австриец фотографирует посетителей музеев, «совпавших» с картинами

Венский фотограф Стефан Драшан (Stefan Draschan) снимает посетителей европейских музеев на фоне «подходящих» им картин — когда одежда или прическа человека сочетается с произведением искусства по цветовой гамме, насыщенности или орнаменту.
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