Новый свидетель в деле о теракте в «Крокусе» дал показания

Причастность к преступлению 11-го арестованного фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Мухаммада Зоира Шарипзоды подтвердил новый свидетель по делу, сообщило 4 августа РИА Новости, ссылаясь на данные в документах.