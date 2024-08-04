Новый свидетель в деле о теракте в «Крокусе» дал показания

Причастность к преступлению 11-го арестованного фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Мухаммада Зоира Шарипзоды подтвердил новый свидетель по делу, сообщило 4 августа РИА Новости, ссылаясь на данные в документах.
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