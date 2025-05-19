Политика как он...
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Политика как она есть

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Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом

Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, после которого потребовал от российского лидера Владимира Путина согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Моня Макрон с Трампом поговорил, а вот Путину позвонить не может, через какую то сеть послания шлет. Путин на звонки Макрона не будет отвечать, причина простая - нормальные мужчины с пидорами не общаются, дурной тон, знаете ли. Насчет требований Мони-пидараса, так эти требования он пусть своему бою-френду выдвигает.
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12 час.
ГП
Галина Потапчик
Когда же успокоится Макрон?! Ведет себя как торговка на базаре! Пусть лучше займется своей Францией !!!!
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12 час.
Ф
Фил
Заднеприводный во всех дырках затычка, везде лезет, а толку &quot;ноль&quot;. Свою страну в клоаку превратил.
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3 час.
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