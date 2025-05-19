Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом

АндрейБорков

Моня Макрон с Трампом поговорил, а вот Путину позвонить не может, через какую то сеть послания шлет. Путин на звонки Макрона не будет отвечать, причина простая - нормальные мужчины с пидорами не общаются, дурной тон, знаете ли. Насчет требований Мони-пидараса, так эти требования он пусть своему бою-френду выдвигает.