Узбекистан осудил атаку БПЛА на священный город

Осудило попытку атаки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на священный город Мекку в Королевстве Саудовская Аравия, в которой арабские власти обвинили хуситов Министерство иностранных дел Узбекистана, об этом 17 сентября МИД Узбекистана сообщило в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым