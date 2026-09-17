Узбекистан осудил атаку БПЛА на священный город

Осудило попытку атаки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на священный город Мекку в Королевстве Саудовская Аравия, в которой арабские власти обвинили хуситов Министерство иностранных дел Узбекистана, об этом 17 сентября МИД Узбекистана сообщило в своем Telegram-канале.