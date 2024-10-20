Трамп заявил, что Израиль усилил позиции на Ближнем Востоке, так как игнорирует Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября, ФедералПресс. Израиль укрепил свои позиции в ближневосточном конфликте, поскольку премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не обращает внимания на рекомендации президента США Джо Байдена.
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