Боец Дед: расчет БПЛА организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

Российские военные организовали засаду в тылу ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и уничтожили расчет гранатомета АГС, рассказал начальник расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Дед.
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