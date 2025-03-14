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Боец Дед: расчет БПЛА организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

Боец Дед: расчет БПЛА организовал засаду в тылу ВСУ в Запорожской области

Российские военные организовали засаду в тылу ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области и уничтожили расчет гранатомета АГС, рассказал начальник расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Дед.

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