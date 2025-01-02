В городах Черногории планируют экстренные операции по изъятию оружия у населения

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 3 января в связи со стрельбой в Цетинье, во время которой погибли 12 человек, включая двух детей.
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