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Один из ключевых импортеров российской нефти резко нарастил ее закупки

Один из ключевых импортеров российской нефти резко нарастил ее закупки

В июне среднесуточный морской экспорт российской нефти в Индию увеличился на 760 тысяч баррелей. О резком наращивании отгрузок отечественного сырья в этом направлении сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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