Один из ключевых импортеров российской нефти резко нарастил ее закупки

В июне среднесуточный морской экспорт российской нефти в Индию увеличился на 760 тысяч баррелей. О резком наращивании отгрузок отечественного сырья в этом направлении сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии