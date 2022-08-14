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В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме

В Красноярском крае женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме

Женщина и трое детей погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в Курагинском районе Красноярского края, в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жаровск, следует из сообщения в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону.

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