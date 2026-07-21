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Пол Мерсон: «Не могу поверить, что «Арсенал» продал Троссарда за бесценок – он играл во всех важных матчах концовки сезона. Им придется заполучить Дуэ или Барколя, чтобы остаться на вершине»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о неудавшихся переговорах по Моргану Роджерсу. Ранее сообщалось , что Роджерс переходит в « Челси » за 117 млн фунтов.

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