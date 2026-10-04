Суд взыскал с «Аксельфарма» 513,7 млн рублей за продажу дженерика до истечения патента

Всего антимонопольная служба подала четыре иска на общую сумму около 2,1 млрд рублей за реализацию дженериков до окончания патентной защиты.
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