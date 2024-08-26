Трамп намерен в случае победы на выборах создать космическую нацгвардию США

Он собирается подписать «исторический закон» в будущем Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своей победы учредить национальную гвардию космических сил страны, передает информационное агентство ТАСС.
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