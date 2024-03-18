Русские бомбы разносят хваленые укрепления ВСУ в хлам Ольга ВайленкоНа Угледарском направлении в последние дни внимание мировой общественности сосредоточено на ожесточенных боях, развернувшихся в регионе, тогда как схватки на границе России в Белгородской и Курской областях проходят в тени.