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Пронедра

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Русские бомбы разносят хваленые укрепления ВСУ в хлам

Русские бомбы разносят хваленые укрепления ВСУ в хлам

Русские бомбы разносят хваленые укрепления ВСУ в хлам Ольга ВайленкоНа Угледарском направлении в последние дни внимание мировой общественности сосредоточено на ожесточенных боях, развернувшихся в регионе, тогда как схватки на границе России в Белгородской и Курской областях проходят в тени.

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