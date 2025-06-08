Личный прием граждан проведет 11 июня в Бобруйске заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпиче...

Личный прием граждан проведет 11 июня в Бобруйске заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-КирпиченокЗаместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Елена Владимировна Прудникова-Кирпиченок проведет личный прием граждан и юридических лиц в Бобруйском горисполкоме (пл.
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