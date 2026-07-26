"Ъ": глава ТЭС Сергей Бейм обвинен в хищении более 1,1 млрд рублей

Политика как она есть

Совладельцу крупнейшей крымской сети АЗС — группы компаний ТЭС — Сергею Бейму предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении более 1,1 млрд рублей при исполнении контрактов на поставку топлива в Крым.