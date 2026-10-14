Израильский канал: Нетаньяху призывает Трампа вновь бомбить Иран - до выборов Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась возможность возобновления военной кампании против Ирана.
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