С 1 марта 2027 года вступает в силу статья 351.9 Трудового кодекса. Она впервые чётко определяет, что такое стажировка, и закрепляет гарантии для стажёров.
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