За что в России не любят Анатолия Чубайса

Алексей Камышов

"...не любят..."?! Скорее, НЕНАВИДЯТ лютой ненавистью. За идиотизм и тупые "реформы", разорившие народ и Великую Страну, за разграбление Страны, которую он ненавидел, за развал и почти полное уничтожение энергетики - "кровеносной системы" жизнеобеспечения промышленного и сельского хозяйств Страны, за высокомерие, жадность, тупость и мстительность.