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За что в России не любят Анатолия Чубайса

За что в России не любят Анатолия Чубайса

Нет в нашей стране более "популярного" либерала, чем Анатолий Чубайс. Даже Егор Гайдар не сравнится с ним в той безграничной ненависти, которую испытывает к бывшему научному сотруднику из Петербурга многочисленные россияне.

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Комментарии
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Алексей Камышов
"...не любят..."?! Скорее, НЕНАВИДЯТ лютой ненавистью. За идиотизм и тупые "реформы", разорившие народ и Великую Страну, за разграбление Страны, которую он ненавидел, за развал и почти полное уничтожение энергетики - "кровеносной системы" жизнеобеспечения промышленного и сельского хозяйств Страны, за высокомерие, жадность, тупость и мстительность.
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