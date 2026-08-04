Экстремист Арестович признал существование «русского «Старлинка»

Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович признал наличие у России спутниковой системы связи, аналогичной американскому «Старлинку» Об этом он сообщил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».