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Экстремист Арестович признал существование «русского «Старлинка»

Экстремист Арестович признал существование «русского «Старлинка»

Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович признал наличие у России спутниковой системы связи, аналогичной американскому «Старлинку» Об этом он сообщил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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