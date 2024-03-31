В пришкольном лагере школы № 4 г. Миллерово прошла беседа о правилах пожарной безопасности

Встречи сотрудников 62 пожарно-спасательной части г. Миллерово уже успели стать доброй традицией. Пожарные регулярно проводят с детьми открытые уроки и занятия, главная цель которых обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения.
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