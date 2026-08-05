AGBU потребовал от властей Армении отозвать обвинения против католикоса

Крупнейшая армянская благотворительная организация «Армянский всеобщий благотворительный союз» (AGBU) выступила с заявлением в поддержку католикоса всех армян Гарегина II на фоне уголовного преследования, инициированного против него и шести епископов Армянской апостольской церкви .
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