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AGBU потребовал от властей Армении отозвать обвинения против католикоса

AGBU потребовал от властей Армении отозвать обвинения против католикоса

Крупнейшая армянская благотворительная организация «Армянский всеобщий благотворительный союз» (AGBU) выступила с заявлением в поддержку католикоса всех армян Гарегина II на фоне уголовного преследования, инициированного против него и шести епископов Армянской апостольской церкви .

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