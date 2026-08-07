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Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»

Олимпийский чемпион Александр Пашков раскритиковал высказывания главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина о потерях в составе.

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