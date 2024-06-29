СК назвал погодные условия предварительной причиной выката самолета на Урале

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации назвали предварительные причины выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
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