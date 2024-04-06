Снова смертники ВСУ десантировались на Днепре, отступают в Богдановке, страшные бои в Новомихайловке: сводка с фронта

Утром силы ВКС РФ провели скоординированный удар с применением ракетного вооружения, как морского, так и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов "Герань", на объекты противника в Киевской, Хмельницкой и Запорожской областях.
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