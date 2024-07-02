Политолог Марков увидел признаки скорого завершения СВО

Сегодня 897 прочитали "Сами мирные переговоры начнутся, думаю, ближе к августу-сентябрю" Нагрянувший в Киев с неожиданным визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня до начала мирных переговоров с Россией.