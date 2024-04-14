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Будете ли вы доверять технологиям или людям? Некоторые модели ИИ уже обладают силой убеждения

Будете ли вы доверять технологиям или людям? Некоторые модели ИИ уже обладают силой убеждения

Будете ли вы доверять технологиям или людям? Некоторые модели ИИ уже обладают силой убеждения Максим МорозовСегодняшний ИИ настолько хорош, что становится все труднее, а иногда и невозможно распознавать контент, созданный не людьми, а инструментами ИИ.

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