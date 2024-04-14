Будете ли вы доверять технологиям или людям? Некоторые модели ИИ уже обладают силой убеждения Максим МорозовСегодняшний ИИ настолько хорош, что становится все труднее, а иногда и невозможно распознавать контент, созданный не людьми, а инструментами ИИ.