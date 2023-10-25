Начинается печать бюллетеней для всеобщих местных выборов от 5 ноября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что сегодня, 25 октября 2023 г., начнется печать избирательных бюллетеней для всеобщих местных выборов, которые состоятся в воскресенье, 5 ноября 2023 года.
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