Еврокомиссия: ЕС откажется от идеи по ударам вглубь РФ

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Петер Стано проинформировал о том, что ЕК не станет рекомендовать державам-участницам отказываться от ограничительных мер относительно применения переданного Вооружённым силам Украины вооружения против целей в глубине Российской Федерации.