Vesta Sport отходит на второй план: Lada Sport переключается на Niva Sport и Granta Sport

Компания Lada Sport, спортивное подразделение АвтоВАЗ, изменила приоритеты в производстве. Основные мощности теперь сосредоточены на сборке моделей Niva Sport и Granta Sport, которые пользуются повышенным спросом.
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