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Убитые коллаборационисты в районе Очеретино

Убитые коллаборационисты из РДК в районе Очеретино.После стремительного прорыва наших войск к северу от Бердычей в обход Новобахмутовки сразу на Очеретино, нашим войскам удалось ворваться в сам поселок, сейчас там идут бои за железнодорожную станцию.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
хватит уже иносраными словечками баловаться, какие то кола, бора, кикимора, это предатели страны!! и только так этих сволочей и называть!!
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