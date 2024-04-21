Убитые коллаборационисты в районе Очеретино

Убитые коллаборационисты из РДК в районе Очеретино.После стремительного прорыва наших войск к северу от Бердычей в обход Новобахмутовки сразу на Очеретино, нашим войскам удалось ворваться в сам поселок, сейчас там идут бои за железнодорожную станцию.
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