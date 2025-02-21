Рогов: российские войска вошли в захваченное ВСУ в 2023 году село Пятихатки

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что бойцы ВС России зашли и закрепились в селе Пятихатки, которое было захвачено украинскими боевиками в ходе контрнаступления 2023 года.
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