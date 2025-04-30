В эксклюзивном интервью RT, данном в рамках марафона «Знание.Первые», американский режиссёр Оливер Стоун выразил мнение о том, что рядовые европейцы лучше своих лидеров понимают бесполезность антироссийской кампании.
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