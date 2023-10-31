Капитан украинского сухогруза побоялся мобилизации и пришвартовался у берегов Болгарии: готов плыть куда угодно, кроме Украины

Анатолий Богатырев, капитан украинского сухогруза «Измаил», который находится в болгарском порту Бургас, как сообщается, отказался принять командование судном в Украину из-за опасений, что его отправят на фронт или мобилизуют.
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