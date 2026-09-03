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ИА Регнум

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Глава Минпромторга назвал срок старта поставок самолета SJ-100

Глава Минпромторга назвал срок старта поставок самолета SJ-100

Поставки импортозамещенного самолета SJ-100 стартуют в 2027 году, после получения сертификата. Об этом 3 сентября сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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