Глава Минпромторга назвал срок старта поставок самолета SJ-100

Поставки импортозамещенного самолета SJ-100 стартуют в 2027 году, после получения сертификата. Об этом 3 сентября сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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