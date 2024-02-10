«ВС России зашли на авдеевский коксохим»: ВКС РФ разнесли отступавшие из Авдеевки силы врага: Новости из Авдеевки к утру 10.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО

«ВСУ в двух котлах в Авдеевке»: ВС РФ прорвав оборону в новой точке захватили ж/д мост у коксохима: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости