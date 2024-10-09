«Красивое оружие Кремля»: как КГБ использовал советских манекенщиц

Советские модели — звезды мировых подиумов, героини восторженных публикаций в западных журналах — получали в СССР зарплату низкоквалифицированных рабочих, перебирали картошку на овощебазах и находились под пристальным вниманием КГБ.
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