Депутат ГД Картаполов развеял мифы вокруг «Радиостанции Судного дня»

Депутат Госдумы Андрей Картаполов развеял мифы вокруг «Радиостанции Судного дня».Председатель комитет по обороне Государственной думы Андрей Картаполов объяснил странные сигналы, которые появлялись в эфире радиостанции УВБ-75, известной как «Радиостанция Судного дня».
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